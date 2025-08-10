WTA Cincinnati: Ella Seidel dreht Match gegen Navarro und steht in Runde 3!

Die Hamburgerin Ella Seidel steht nach einem Comeback-Sieg über die Weltranglisten-11. Emma Navarro in der dritten Runde des WTA-1000er-Turniers von Cincinnati.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 02:41 Uhr

Die 20-jährige Qualifikantin schlug die an Nummer acht gesetzte US-Amerikanerin mit 6:4, 1:6, 6:4. Seidels nächste Gegnerin im Kampf um einen Platz im Achtelfinale ist die Siegerin des US-Duells zwischen Caty McNally und McCartney Kessler (Nr. 29).

Seidel gelang gegen Navarro ein bemerkenswertes Comeback. Nach dem deutlichen Verlust des zweiten Satzes war die im Ranking auf Platz 124 geführte Hanseatin auch im Entscheidungsdurchgang schon scheinbar aussichtslos in Rückstand geraten, drehte das Match gegen die Weltranglistenelfte allerdings nach 1:4-Rückstand (zwei Breaks!) mit fünf Spielgewinnen nacheinander. Nach 2:18 Stunden verwandelte Seidel ihren zweiten Matchball.

Seidel, die in Runde eins in drei Sätzen gegen die Russin Polina Kudermetova gewonnen hatte, ist beim 5,15-Millionen-Dollar-Turnier in Ohio letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts im Wettbewerb. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) war beim Vorbereitungswettbewerb für die US Open in der zweiten August-Hälfte in New York bereits zum Auftakt ausgeschieden, ehe die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Eva Lys (Hamburg) in der Runde der letzten 64 ihre Hoffnungen begraben mussten.

Seidels Auftritt ist umso bemerkenswerter, nachdem sie in Wimbledon einen Bänderriss erlitten hatte.

