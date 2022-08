WTA Cincinnati: Stephens erspart Swiatek neuerliches Treffen mit Cornet

Sloane Stephens ist mit einem erstaunlich glatten Sieg gegen Alizé Cornet in das WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati gestartet. Und trifft nun auf Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 08:42 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens ist in Cincinnati furios gestartet

37 Matches hatte Iga Swiatek im Tennisjahr 2022 in Folge gewonnen, bis Alizé Cornet in Wimbledon diese Serie beendete. Eine neuer Anlauf lässt bei der Weltranglisten-Ersten noch auf sich warten: Swiatek verabschiedete sich sowohl in Warschau (gegen Caroline Garcia) wie auch in Toronto (gegen Beatriz Haddad Maia) früher als erwartet. Mit Blick auf das Tableau in Cincinnati hätte sich Swiatek nun an Cornet revanchieren können. Die Französin ging gegen Sloane Stephens allerdings mit 1:6 und 0:6 unter.

Wesentlich spannender ging es da schon zwischen der zweimaligen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und der Schweizerin Jil Teichmann zu. Kvitova stand im zweiten Satz schon kurz vor dem Aus, gewann aber schließlich noch mit 6:7 (2), 7:6 (6) und 6:3. Keine Probleme hatte die aktuelle Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina beim 6:3 und 6:2 gegen Mayar Sherif.

Etwas überraschend konnte sich Lokalmatadorin Amanda Anisimova mit 6:4 und 6:4 gegen Daria Kasatkina behaupten. Die Russin hatte erst vor wenigen Tagen in San Jose den Titel geholt. Ausgeschieden ist dagegen Leylah Fernandez: Die Us-Open-Finalistin des vergangenen Jahres verlor gegen Ekaterina Alexandrova mit4:6 und 5:7.

