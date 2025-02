WTA Doha: Alexandrova weiterhin nicht zu stoppen - Pegula als nächstes "Opfer"

Ekaterina Alexandrova, die vergangene Woche noch in Linz erfolgreich war, steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jessica Pegula nun auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 15:51 Uhr

© Getty Images Ekaterina Alexandrova steht in Doha schon im Halbfinale

Acht Siege in Folge sind es nun, die Ekaterina Alexandrova aneinander gereiht hat. Und gerade beim topbesetzten 1000er in Doha purzeln ja auch die großen Namen in den Duellen mit Alexandrova. War es in der zweiten Runde mit Aryna Sabalenka die Nummer eins der Welt, die sich der Russin geschlagen geben musste, so traf es nun die an Position sechs gesetzte Jessica Pegula. Alexandrova gewann nach langsamem Start noch sicher mit 4:6, 6:1 und 6:1 und steht damit schon im Halbfinale.

In der Vorschlussrunde wird Alexandrova es nun entweder mit Marta Kostyuk oder Amanda Anisimova zu tun bekommen. Kostyuk hatte in Runde zwei ja Coco Gauff besiegen können.

Der große Schlager des Viertelfinaltages wird aktuell auf dem Center Court in Doha ausgetragen. Da kommt es nämlich zwischen Iga Swiatek und Elena Rybakina zu einer Wiederauflage des letztjährigen Endspiels.

Gute Nachrichten gab es aus deutscher Sicht vom Doppel. Da konnte Laura Siegemund gemeinsam mit Beatriz Haddad Maia gegen Ellen Perez und Elise Mertens einen Drei-Satz-Erfolg landen können. Siegemund und Haddad Maia gewannen nach Abwehr eines Matchballs mit 5:7, 6:4 und 11:9 und spielen im Halbfinale gegen Xinyu Jiang und Fang-Hsien Wu.

