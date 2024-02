WTA Doha: Osaka gelingt Revanche, Swiatek siegt im Eiltempo

Naomi Osaka ist durch einen Zweisatzerfolg über Caroline Garcia in die zweite Runde des WTA-1000-Turniers von Doha eingezogen. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek steht indes bereits im Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 19:31 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht in Doha in Runde zwei

Dank ihrer besten Leistung seit ihrem Comeback hat Naomi Osaka die zweite Runde des WTA-1000-Turniers in Doha erreicht. Die ehemalige Weltranglistenerste setzte sich zum Auftakt gegen die an Position 15 gesetzte Caroline Garcia mit 7:5 und 6:4 durch. Bei den Australian Open war die Japanerin in Runde eins noch an der Französin gescheitert.

"Es war heute wirklich hart", meinte Osaka, die im ersten Satz einen 3:5-Rückstand aufgeholt hatte, nach dem Match. "Ich habe mich wirklich inspiriert gefühlt, weil ich schon eine Weile nicht mehr hier war." Die vierfache Grand-Slam-Siegerin trifft nun auf Petra Martic, die Arantxa Rus in einer packenden Begegnung mit 7:5, 3:6 und 7:6 (5) schlug.

Swiatek gibt nur zwei Spiele ab

Einen deutlich entspannteren Arbeitstag hatte die Polin Iga Swiatek. Die Weltranglistenerste besiegte Sorana Cirstea deutlich mit 6:1 und 6:1 und steht bereits im Achtelfinale. In diesem bekommt es die Titelverteidigerin mit Ekaterina Alexandrova oder Erika Andreeva zu tun.

Beatriz Haddad Maia, Liudmila Samsonova (beide Halbfinale in Abu Dhabi) und Daria Kasatkina (Finale) konnten indes nicht an ihre Erfolge der Vorwoche anknüpfen. Alle mussten sich in Doha zum Auftakt in zwei Sätzen geschlagen geben. Dieses Schicksal ereilte auch Emma Raducanu.

Hier das Einzel-Tableau in Doha