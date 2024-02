WTA Doha: Rybakina und Osaka im Achtelfinale, Gauff und Jabeur scheitern früh

Während Elena Rybakina und Naomi Osaka dank Zweisatzerfolgen im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Doha stehen, schieden am Dienstag gleich mehrere Mitfavoritinnen aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 20:18 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist weiterhin nicht zu stoppen

Elena Rybakina befindet sich weiterhin in bestechender Form: Nach ihrem Turniersieg in Abu Dhabi ist die Wimbledon-Siegerin von 2022 beim WTA-1000-Event in Doha völlig problemlos ins Achtelfinale eingezogen. Die Kasachin schlug Lin Zhu mit 6:2 und 6:1 und bekommt es nun mit Emma Navarro zu tun.

Auch Naomi Osaka steht in Doha in der Runde der letzten 16. Die ehemalige Weltranglistenerste setzte sich am Dienstag gegen Petra Martic mit 6:3 und 7:6 (9) durch. Im zweiten Durchgang wehrte die Japanerin, die zum Auftakt gegen Caroline Garcia gewonnen hatte, vier Satzbälle ab.

Sakkari vergibt Matchball

Im Achtelfinale bekommt es Osaka etwas überraschend nicht mit Ons Jabeur zu tun. Die an Position vier gesetzte Tunesierin unterlag Lesia Tsurenko mit 3:6 und 2:6. Wie bereits in der Vorwoche hatte die Wimbledon-Finalistin des Vorjahres dabei sichtlich mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Neben Jabeur mussten sich mit Coco Gauff und Maria Sakkari zwei weitere Mitfavoritinnen auf den Turniersieg verabschieden. US-Open-Siegerin Gauff verlor gegen Katerina Siniakova mit 2:6 und 4:6, Sakkari vergab gegen Linda Noskova beim Stand von 6:3 und 5:3 einen Matchball und musste sich noch mit 6:3, 6:7 (2) und 5:7 geschlagen geben.

