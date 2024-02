WTA Dubai: Jasmine Paolini - "Das ist unglaublich"

Nach ihrem bislang größten Erfolg wird Jasmine Paolini in der kommenden Woche erstmals zu den Top 15 der Weltrangliste zählen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 07:26 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jasmin Paolini mit dem Objekt der Begierde in Dubai

Für die italienischen Spieler läuft es im Jahr 2024 weiterhin hervorragend. Während Australian-Open-Sieger Jannik Sinner dem Herrentennis dieser Tage eindrucksvoll seinen Stempel aufdrückt, jubelte Jasmine Paolini am Samstag über ihren bislang größten Erfolg auf der WTA-Tour.

Paolini setzte sich im Finale des WTA-1000-Turniers von Dubai gegen Anna Kalinskaya mit 4:6, 7:5 und 7:5 durch. "Das ist unglaublich", strahlte die 28-Jährige, die im dritten Satz einen 3:5-Rückstand aufgeholt hatte, nach dem Match. "Ich bin einfach so glücklich."

Paolini gelingt Revanche

Hatte Paolini bei den Australian Open im Achtelfinale noch gegen Kalinskaya verloren, drehte sie in Dubai den Spieß um. "Es ist etwas Besonderes, diese Trophäe in meinen Händen zu halten", meinte die Weltranglisten-26. nach ihrem zweiten Karrieretitel. "Es war so ein tolles Turnier."

In der kommenden Woche wird Paolini erstmals zu den 15 besten Spielerinnen der Welt zählen. "Ich bin stolz auf die Arbeit, die ich dieses Jahr geleistet habe", erklärte die Italienerin. Sie werde nun versuchen, auf dem Platz "etwas entspannter" zu werden. "Es wird natürlich nicht jede Woche so sein, aber ich versuche, mein Bestes zu geben."