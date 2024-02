WTA Dubai: Kalinskaya stoppt Gauff, im Halbfinale nun gegen Swiatek

Anna Kalinskaya ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Coco Gauff als letzte Spielerin in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai eingezogen. Die Russin war erst über die Qualifikation in das Hauptfeld eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 13:59 Uhr

Überraschung im letzten Viertelfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai: Denn Anna Kalinskaya hatte im ersten Satz gegen Coco Gauff körperliche Probleme, musste mehrmals von der Physiotherapeutin behandelt werden. Mit Fortdauer des Matches wurde die Russin aber immer stärker, gewann schließlich mit 2:6, 6:4 und 6:2. Damit ist das Halbfinale komplett. Kalinskaya trifft morgen auf Iga Swiatek, die Qinwen Zheng mit 6:3 und 6:2 bezwingen konnte.

Für Kalinskaya ist dieser Erfolg doppelt süß. Denn sie musste sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen.

Im anderen Match der Vorschlussrunde stehen sich mit Jasmine Paolini und Sorana Cristea zwei Spielerinnen gegenüber, die man zu Beginn des Turniers nicht unbedingt auf dem Radar gehabt hatte. Paolini profitierte vom Rückzug von Elena Rybakina, Cirstea schlug in einer dramatischen Partie nach Abwehr von sechs Matchbällen Marketa Vondrousova mit 2:6, 7:6 (1) und 6:2.

