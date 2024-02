WTA Dubai: Naomi Osaka und Barbora Krejcikova sagen ab

Naomi Osaka und Barbora Krejcikova werden das WTA-1000-Turnier in Dubai verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 11:53 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka wird in Dubai nicht an den Start gehen

Nach ihrem Viertelfinaleinzug in Doha gönnt sich Naomi Osaka eine Pause. Wie die Veranstalter des WTA-1000-Turniers in Dubai am Donnerstag mitteilten, wird die vierfache Grand-Slam-Siegerin in der kommenden Woche nicht in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate an den Start gehen. Konkreter Grund für die Absage wurde keiner genannt, es dürfte sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln.

Zudem musste Titelverteidigerin Barbora Krejcikova ihre Teilnahme absagen. Die French-Open-Siegerin von 2021 laboriert an Rückenproblemen. "Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, vor allem angesichts meiner schönen Erinnerungen und der Vorfreude, wieder an einem Turnier teilnehmen zu können", so die Tschechin. Allerdings benötige sie noch etwas Zeit, um ihre Verletzung auszukurieren.

Dennoch kann sich das Teilnehmerfeld in Dubai sehen lassen. Neben der Weltranglistenersten Iga Swiatek wird auch Aryna Sabalenka am Start sein. Die 25-Jährige wird erstmals seit ihrem Triumph bei den Australian Open wieder an einem Turnier teilnehmen.