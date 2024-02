WTA Dubai: Stephens und Vekic nehmen erste Hürde

Donna Vekic und Sloane Stephens haben die erste Runde beim WTA-Masters erfolgreich abgeschlossen. Für Sofia Kenin und Caroline Garcia ist hingegen schon Schluss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 20:44 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens konnte in Dubai einen Erstrundenerfolg feiern.

Donna Vekic siegte in 91 Minuten Spielzeit 6:2, 6:4 und hatte nur zu Beginn des zweiten Satz Probleme mit ihre Gegnerin Xin Wang, die aktuell um 14 Plätze schlechter auf Rang 41 in der Weltrangliste platziert ist.

Sloane Stephens musste hingegen mehr Arbeit für den Einzug in die zweite Runde des 1000er-Turniers investieren. Gegen Clara Burel hatte die US-Amerikanerin vor allem im zweiten Satz erhebliche Probleme, setzte sich am Ende aber doch in drei Sätzen 6:4, 1:6, 6:2 durch.

Garcia und Kenin weiterhin sieglos

Schluss ist hingegen bereits schon nach der Auftaktrunde für Caroline Garcia, die gegen Ashlyn Krueger ihre dritte Erstrundenpleite in Folge kassierte. 6:3, 3:6, 3:6 lautete das Endergebnis gegen die US-Amerikanerin und Nummer 74 des WTA-Rankings.

Auch Sofia Kenin musste gegen die um 23 Plätze besser gestellte Sorana Cirstea bereits nach dem ersten Match den Court als Verliererin verlassen. 3:6, 6:7(2) stand nach 1:46 Stunde Spielzeit auf dem Scoreboard als Endergebnis ausgeschrieben. Die 25-Jährige kassierte bereits die vierte Auftaktpleite in Folge und hat im Jahr 2024 erst einen Sieg nach sieben Matches erspielen können.

Aus deutscher Sicht sorgte bereits früh am Tag Tatjana Maria für positive Schlagzeilen, die sich gegen Varvara Gracheva durchsetzen konnte.

