WTA Finals live: Amanda Anisimova vs. Elena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker
Amanada Anisimova und Elena Rybakina treffen heute bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.
01.11.2025
Es wird eine Premiere geben heute in Riad. Denn Amanda Anisimova und Elena Rybakina haben noch nie gegeneinander gespielt. Die Kasachin hat erst spät die Qualifikation für die WTA Finals geschafft, Anisimova dagegen eine überragende Saison gespielt.
Die beiden Spielerinnen bilden mit Iga Swiatek und Madison Keys ja die Gruppe “Serena Williams”. Eine Favoritin ist hierbei nur schwer auszumachen.
Anisimova vs. Rybakina - hier gibt es einen Livestream
