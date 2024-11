WTA Finals live: Aryna Sabalenka vs. Jasmine Paolini im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini treffen im vierten Match der Gruppe Purple bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 18:07 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird die fünfte Begegnung zwischen Sabalenka und Paolini werden, die Bilanz bislang ist ausgeglichen. Interessanterweise haben sich die beiden in diesem Jahr auf der WTA-Tour gar nicht getroffen, die jüngste Partie gab es 2023 in Peking. Sabalenka gewann in zwei relatv knappen Sätzen.

Zum Auftakt in Riad wussten beide Spielerinnen zu überzeugen. Sabalenka hatte mit Qinwen Zheng erneut keine Probleme, Paolini gewann gegen Rückkehrerin Elena Rybakina.

Sabalenka vs. Paolini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.