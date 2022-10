WTA Guadalajara: Jessica Pegula auch gegen Victoria Azarenka in Hochform

Jessica Pegula steht beim WTA-Tour-1000-Event von Guadalajara als erste Finalistin fest. Das zweite Halbfinale musste wegen Regens unterbrochen und auf Sonntag verlegt werden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 09:15 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara im Endspiel

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula prolongiert beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara ihre Siegesserie und steht im Endspiel. Sie besiegte im Halbfinale des Hartplatz-Events die Weißrussin Victoria Azarenka mit 7:6 (3), 6:1 und steht damit in ihrem zweiten Saisonfinale nach Madrid im Mai dieses Jahres. Dort war sie der Tunesierin Ons Jabeur in drei Sätzen unterlegen.

Wer im Entscheidungsspiel am Sonntag (Ortszeit) ihre Gegnerin sein wird, ist indes noch unklar, denn das Match zwischen Maria Sakkari und der Tschechin Marie Bouzkova musste beim Stand von 7:5 für die Griechin wegen Regens unterbrochen und auf den Finaltag verschoben werden.

Pegula hat jedenfalls die Chance auf ihren erst zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour überhaupt. Die aktuell im Damen-Ranking an fünf notierte 28-Jährige konnte im Jahr 2019 das 250er-Event in Washington im Endspiel gegen Camila Giorgi aus Italien für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau aus Guadalajara.