WTA Hamburg: Boisson und Juan erreichen Endspiel

Frankreichs neuer Tennisliebling Lois Boisson ist ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour ganz nah.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.07.2025, 19:01 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Lois Boisson spielt morgen in Hamburg um den Titel

Die 22-Jährige zog beim Turnier in Hamburg nach einem 6:1, 7:6 (7:5) gegen Dayana Yastremska ins Endspiel am Rothenbaum ein - zum ersten Mal in ihrer Karriere. Im Finale am Sonntag wartet Titelverteidigerin Anna Bondar (Ungarn), die sich zuvor gegen Kaja Juvan aus Slowenien (5:7, 6:3, 6:4) durchgesetzt hatte.

Boisson ist bislang eine der Überraschungsspielerinnen des Jahres. Bei den French Open war sie sensationell als erste Wildcard-Starterin der vergangenen 40 Jahre ins Halbfinale eingezogen, dann aber an der späteren Siegerin Coco Gauff gescheitert. In Wimbledon verpasste sie auf Rasen allerdings die Qualifikation. Nun könnte sie zurück auf Sand ihren Höhenflug wiederaufnehmen.