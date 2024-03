WTA Indian Wells: Gauff mit Monster-Comeback, auch Raducanu weiter

US-Open-Siegerin Coco Gauff hat nach einer sensationellen Aufholjagd gegen Clara Burel die dritte Runde in Indian Wells erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 22:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff am Samstag in Indian Wells

Es kommt selten vor, dass in Indian Wells die Tribünen für ein Zweitrunden-Match prall gefüllt sind, schon gar nicht für eines am Tag. Wenn sich allerdings die regierende US-Open-Siegerin angesagt hat, dann stehen die US-amerikanischen Fans Spalier. Und Coco Gauff enttäuschte in der Kategorie Drama nicht. Die Lokalmatadorin lag gegen Clara Burel im dritten Satz schon mit 0:4 zurück, schaffte dann das Comeback zum 5:5.

Ein Tiebreak musste über den Ausgang dieses Matches entscheiden. Und Gauff schaltete noch einmal einen gang höher, setzte Burel permanent unter Druck. Und gewann schließlich mit 2:6, 6:3 und 7:6 (4). Nächste Gegnerin wird Lucia Bronzetti aus Italien sein.

Davor hatte bereits eine andere US-Open-Championesse die dritte Runde erreicht. Allerdings musste Emma Raducanu dazu nur Kurzarbeit verrichten. Denn Dayana Yastremska, in diesem Jahr bei den Australian Open schon im Halbfinale, musste beim Stand von 0:4 aufgeben. Auf Raducanu wartet nun wohl ein riesiger Test: Denn sie trifft entweder auf Aryna Sabalenka oder Peyton Stearns.

Ebenfalls in Runde drei steht Daria Kasatkina nach einem 6:3 und 7:6 (5) gegen Oceane Dodin.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells