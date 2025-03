WTA Indian Wells: Gauff scheitert im Achtelfinale an Bencic

Nächster starker Auftritt von Belinda Bencic! Die Schweizerin zog mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Coco Gauff in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 21:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff kommt nicht so recht in Schwung

Bei den Australian Open 2025 hatte noch Coco Gauff die Oberhand gegen Belinda Bencic behalten, im Achtelfinale von Indian Wells gelang der Schweizerin nun die Revanche. Bencic gewann mit 3:6, 6:3 und 6:4. Im Viertelfinale wartet nun die Siegerin der Partie zwischen Donna Vekic und Madison Keys auf Bencic.

Gauff dagegen kommt nicht so recht in Schwung. Das war schon in Runde zwei gegen die Japanerin Moyuka Uchijama zu sehen. Da zitterte sich die US-Open-Siegerin von 2023 erst im Tiebreak des dritten Satzes weiter. Das darauffolgende Match gegen Maria Sakkari ging Gauff auch nicht wesentlich einfacher von der Hand.

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka trifft später am Mittwoch noch auf Sony Kartal. Das Achtelfinale der oberen Tableau-Hälfte schließen dann noch Jasmine Paolini und Liudmilla Samsonova ab.

Bereits gestern hatte Titelverteidigerin Iga Swiatek den Einzug in die Runde der letzten acht geschafft. Die Polin trifft dort auf Qinwen Zheng. Und Mirra Andreeva bekommt es nach ihrem glatten Erfolg gegen Elena Rybakina im Viertelfinale mit Elina Svitolina zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells