WTA Indian Wells: Iga Swiatek und Elena Rybakina komplettieren Halbfinale

Iga Swiatek und Elena Rybakina sind am Donnerstag beim WTA-1000-Turnier von Indian Wells in die Vorschlussrunde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 23:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek steht im Halbfinale von Indian Wells

Iga Swiatek hat nach wie vor die Chance, ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells zu verteidigen: Im Viertelfinale setzte sich die dreifache Grand-Slam-Siegerin gegen Sorana Cirstea mit 6:2 und 6:3 durch. Damit blieb die Polin in der kalifornischen Wüste in diesem Jahr weiterhin ohne Satzverlust.

Im Halbfinale trifft Swiatek am Freitag auf Elena Rybakina. Die amtierende Wimbledon-Siegerin hatte in ihrer Viertelfinalbegegnung deutlich härter zu kämpfen als die Weltranglistenerste. Die Kasachin benötigte gegen Karolina Muchova zwei Stunden und 45 Minuten, um den 7:6 (4), 2:6 und 6:4-Erfolg einzufahren.

Bereits am Mittwoch (Ortszeit) hatten Aryna Sabalenka und Maria Sakkari den Einzug ins Halbfinale fixiert. Während die frischgebackene Australian-Open-Siegerin der US-Amerikanerin Cori Gauff keine Chance ließ, setzte sich Sakkari gegen Petra Kvitova knapp mit 4:6, 7:5 und 6:1 durch.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen