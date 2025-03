WTA Indian Wells: Madison Keys feiert 15. Match-Sieg in Folge

Madison Keys ist mit einem hart erkämpften 4:6, 7:6 (7) und 6:3 gegen Donna Vekic in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen und hat da,it ihren 15. Sieg in Folge gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 00:15 Uhr

© Getty Images Madison Keys in Indian Wells

Fünf Siege in Adelaide, dann sieben weitere in Melbourne auf dem Weg zum Triumph bei den Australian Open - und jetzt auch schon wieder deren drei in Indian Wells: Madison Keys ist auf der WTA-Tour derzeit kaum zu stoppen. Auch wenn Donna Vekic mindestens zwei Sätze lang auf Augenhöhe mit Keys agieren konnte. Das Tiebreak im zweiten Durchgang hätte nämlich durchaus auch zugunsten der Kroatin ausgehen können. Denn Keys bot einiges an, leistete sich in der Kurzentscheidung zwei Doppelfehler.

Aber wenn es schon mal so gut läuft, dann gehen die meisten Punkte in engen Situationen eben doch in Richtung jener Spielerin die gerade einen Lauf hat. Kleinere Zwischentiefs nicht ausgeschlossen. Schließlich schaffte Donna Vekic beim Stand von 2:5 im dritten Satz noch einmal ein erstes Rebreak. Keys schlug umgehend zurück, holte sich noch einmal den Aufschlag ihrer Gegnerin zum letztgültigen 4:6, 7:6 (7) und 6:3.

Keys nun gegen Bencic

Madison Keys ist damit die einzige verbleibende US-Amerikanerin im Einzel-Tableau. Denn Coco Gauff musste sich der Schweizer Olympiasiegerin von 2021, Belinda Bencic, mit 6:3, 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Bencic und Keys treffen im Viertelfinale auch aufeinander. Parallel zu Keys und Vekic spielte Turnierfavoritin Aryna Sabalenka gegen Sonay Kartal.

In der unteren Hälfte kommt es in der Runde der letzten acht zum Schlager zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek und Qinwen Zheng. Aber auch das Duell zwischen Mirra Andreeva und Elina Svitolina sollte es in sich haben.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells