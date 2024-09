WTA Jasmin Open: Eva Lys erreicht Halbfinale in Monastir

Die deutsche Nachwuchsspielerin Eva Lys hat zum dritten Mal in ihrer Karriere ein Halbfinale auf der WTA-Tour erreicht. Die Hamburgerin gewann beim WTA-Tour-250-Turnier in Monastir gegen Qualifikantin Zeynep Sönmez. Im Halbfinale bekommt es die Nummer 126 der Welt mit Sonay Kartal aus Großbritannien zu tun.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 08:32 Uhr

Ein großartiger Erfolg für die 22-jährige Deutsche Eva lys. Die 126 der Weltrangliste steht nach einem intensiven Match und 1:43 Stunden unter den letzten Vier der Jasmin Open. Lys und die Weltranglisten-148. Sönmez, die das zuvor einzige direkte Duell nach der Aufgabe der Deutschen gewonnen hatte, lieferten sich ein enges Match - gerade im zweiten Satz. Im fünften Spiel des zweiten Satzes brachte Lys als erste ihren Aufschlag durch- das war der Schlüssel zum Sieg.

Lys hatte zuvor im Juli 2024 in Budapest sowie im Oktober 2023 in Cluj-Napoca in einem WTA-Halbfinale gestanden. Das bislang einzige Duell mit der Halbfinalgegnerin und gleichaltrigen Sonay Kartal auf der Profitour hatte Lys 2022 in Birmingham klar in zwei Sätzen verloren.

