WTA Jiujiang live: Lilli Tagger vs. Anna Blinkova im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger und Anna Blinkova bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Jiujiang. Das Match gibt es ab 08:30 Uhr live bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 10:22 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II Auch eine Frage der Routine. Gratulation an Anna Blinkova. Aber Lilli Tagger hat sich gleich gar nichts corzuwerfen. Denn sie ist bis zum Ende offensiv geblieben. Da freuen wir uns auf mehr! Tagger - Blinkova 3:6, 3:6 Blinkova holt sich schnell drei Matchbälle, den ersten wehrt Tagger spektakulär mit der Vorhand ab. Beim zweiten trifft die Russin aber die Linie. Tagger - Blinkova 3:6, 3:5 Ganz schwieriger Rückhand-Winner von Lilli zum 30:0. Nicht so schwierig das Ass, das darauf folgt. Aber die nächsten drei Punkte gehen an Blinkova. Den vierten Spielball wehrt die Russin mit einem perfekten Rückhand-Return ab. Lilli hat Chance um Chance - aber bei den Punkten von der Vorteilsseite zeigt sich Blinkova ein ums andere Mal kreativ und erfolgreich. Wie es oft so kommt: der erste Breakball sitzt dann. Tagger - Blinkova 3:6, 3:4 Nachd em 0:15 gehen die knappen Punkte an Blinkova. Tagger - Blinkova 3:6, 3:3 Wie sagt man so schön? Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch führt zum 15:0. Es folgt ein lupenreines "Plus One". Mit einem Aufschlag durch die Mitte gelingt der Ausgleich. Tagger - Blinkova 3:6, 2:3 Eine schöne Rückhand von Blinkova, am Ende noch ein geschwungener Volley - das kann sich sehen lassen. Tagger - Blinkova 3:6, 2:2 Das war fast das souveränste Aufschlagspiel von Lilli bislang. Unabhängig vom Ausgang ... ... heute: Lilli Tagger wird in den WTA-Charts an ungefähr Nummer 155 kommen, bei einem Sieg sogar noch weiter nach vorne. Aber auch für zwei andere Österreicherinnen laüft es gut: Sinja Kruas peilt nach ihrem Sieg in Cali den erstmaligen Einzug in die Top 100 an (derzeit 107), Julia Grabher liegt auf Position 91. Tagger - Blinkova 3:6, 1:2 Dann also doch: Blinkova geht wieder in Führung. Tagger - Blinkova 3:6, 1:1, Einstand Lilli massiert nun eher die Vorhand von Blinkova, vielleicht ist da ja der entscheidende Hinweis von Francesca Schiavone gekommen. Wie auch immer: Es gibt zwei Breakbälle. Blinkova wird beim ersten offensiv. Beim zweiten bleibt eine Rückhand von Tagger am Netzband hängen. Die dritte Chance holt sich Lilli mit einem starken Vorhandvolley. Aber wieder bleibt Blinkova mit der Rückhand stabil. Tagger - Blinkova 3:6, 1:1 Dankenswerterweise macht nun auch Blinkova ein paar Fehler, Lilli kommt zu einem 40:15. Und zum Ausgleich. Tagger - Blinkova 3:6, 0:1 Ein sehr solider Auftakt von Blinkova. Fazit I Anna Blinkova zeigt, warum sie seit Jahren in den Top 100 mitspielt. Sehr gute Antizipation, im Zweifel auch eine offensive Rückhand. Lilli Tagger muss mehr riskieren, als ihr lieb ist. 18 unerzwungene Fehler sind da zu viel - aber erklärbar. Tagger - Blinkova 3:6 Tja: Blinkova trifft viele richtige Entscheidungen, antizipiert die Schläge von Tagger gut. Und führt nach einem feinen Vorhand-Passierball auch gleich wieder mit 30:0. Nach 50 Minuten Spielzeit gibt es zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Lilli offensiv ab, beim zweiten landet eine Vorhand der 17-Jährigen knapp im Aus. Tagger - Blinkova 3:5 Beim zweiten Punkt des Spiels sitzt Lilli eigentlich im Fahrersitz, aber Blinkova zieht den Kopf wieder aus der Schlinge: 15 beide. Blinkova bestätigt erstmals ein Break. Tagger - Blinkova 3:4 Das lange Aufschlagspiel vorhin scheint ein paar kleine Spuren bei Lilli hinterlassen zu haben. Blinkova hat gleich wieder ein 0:40. Tagger wehrt drei Breakbälle ab, den vierten verwertet Blinkova recht prächtig. Tagger - Blinkova 3:3 Was ist denn da los? Ein Zu-Null-Spiel! Francesca Schiavone ... ... heute übrigens in weißer Ballonseide unterwegs. Wenn es jemand tragen kann, dann die French-Open-Siegerin von 2010! Tagger - Blinkova 3:2 Was für ein Abschluss nach jett schon 36 Minuten Spielzeit. Herrlicher Volley von Lilli, dann ein Ass. Tagger - Blinkova 2:2 Erstmals hat die Aufschlägerin in diesem Match die Nase vorne. Bei 40:0 versucht sich Lilli an einer Serve-and-Volley-Variante, die aber zu optimistisch ausfällt. Bloinkova hat sich in diesem Game noch nicht aufgegeben, kommt mit der Rückhand auf 30:40 heran. Der Doppelfehler bringt den Einstand. Beim ersten Breakball serviert Lilli ihr erstes Ass. Beim nächsten Spielball greift Tagger an - wird aber mit einem Rückhand-Cross passiert. Es ist ein wahrer Marathon, der sich da in diesem Spiel entwickelt. Tagger - Blinkova 2:2 Das Match wird immer besser. Und Lilli holt sich erneut Chancen zum Rebreak. Jetzt geht das Ganze ohne Probleme. Tagger - Blinkova 1:2 Und gleich wieder die Replik von Anna Blinkova. Tagger - Blinkova 1:1 Bei 15 alle schlägt erstmals Lillis Rückhand-Longline im Feld von Blinkova ein. Bei 30 alle gleich noch einmal: Breakball. Der gerät Tagger ein bisschen zu lang. Beim zweiten kann sich Blinkova mit einem Passierball auszeichnen. Auch Chance drei und vier gehen daneben. Aber Nummer fünf passt! Tagger - Blinkova 0:1 Nervöser erster Punkt von Lilli, dann schickt sie Blinkova schon mal ums Karré. Aber die routinierte Russin holt sich zwei Breakbälle. Den ersten kann Lilli parieren. Der zweite führt zum Spielgewinn für Blinkova. Bevor es ... ... losgeht: Ein Bravo in Richtung Fans! Endlich ist die Hütte in Jiujiang mal voll! Lilli legt los. Und bitte! Pfeifen wird ... ... Cecilia Alberti. Von der wissen wir recht wenig, unser 24-köpfiges Rechercheteam ist schon unterwegs ... aber wie immer gilt: je weniger man von der Schiedsrichterin mitbekommt, umso besser. Ein paar Worte ... ... noch zu Anna Blinkova: Die kann auch exzellentes Tennis spielen. Und hat bei den Australian Open zu Beginn der Saison gegen Elena Rybakina gewonnen. Auf dem Weg ins Endspiel ... ... hat Liili mit Tamara Korpatsch und Elisabetta Cocciaretto darüber hinaus auch noch zwei Spielerinnen geschlagen, die viel mehr Routine mitbringen. Und auch wissen, wo das Tor steht. Wer es gestern sehen konnte: Das Comeback gegen Viktorija Golubic war ja fast historisch! Lilli hat beim Stand von 4:5 drei laufende Matchbäle abgewehrt. Und die letzten 13 Punkte des Matches allesamt gewonnen. Und das mit offensivem Tennis! Guten Morgen an ... ... alle relativen Frühaufsteher. Es steht das erste Endspiel von Lilli Tagger auf der WTA-Tour an. Bei ihrer allerersten Hauptfeld-Teilnahme. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell so etwas schreiben dürfen?

© Getty Images Lilli Tagger und Anna Blinkova treffen heute im Endspiel von Jiujiang aufeinander

Erste Hauptfeld-Teilnahme auf der WTA-Tour, erster Titel für Lilli Tagger? Heute in Jiujiang könnte dieser Traum für die 17-jährige Osttirolerin wahr werden. Dazu muss sie im Endspiel allerdings Anna Blinkova besiegen. Und was die Russin kann, war Anfang der Saison bei den Australian Open zu beobachten, als Blinkova Elena Rybakina verabschiedete.

Aber Lilli Tagger hat ja im gestrigen Halbfinale gegen Viktorija Golubic gezeigt, dass man sie nie abschreiben sollte. Da wehrte sie beim Stand von 4:5 im dritten Satz nämlich drei laufende Matchbälle ab.

Tagger vs. Blinkova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Anna Blinkova gibt es ab 08:30 Uhr live bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Jiujiang

