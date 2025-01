WTA Linz: Maria Sakkari 2025 wieder am Start

Die Griechin Maria Sakkari, die gerade beim United Cup in Australien nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback feiern konnte, hat rund um den Jahreswechsel ihre Startzusage für die 34. Ausgabe des Linzer Damentennis-Klassikers, der vom 26. Jänner bis 2. Februar 2025 im Design Center ausgetragen wird, gegeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 10:19 Uhr

© Alexander Scheuber Maria Sakkari kommt wieder nach Linz

Die 29-Jährige kletterte im März 2022 bis auf Platz drei der WTA-Weltrangliste und ist längst eine der populärsten griechischen Sportlerinnen überhaupt. 2021 erreichte Sakkari die Halbfinals der French Open, der US Open und der WTA-Finals. Hier gelang ihr auch ein Jahr später der Sprung unter die besten Vier. Ihren größten Titel gewann die griechische Olympia-Teilnehmerin 2023 in Guadalajara, 2024 musste sie sich im Endspiel von Indian Wells erst der Polin Iga Swiatek geschlagen geben.

Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in der ersten Runde der US Open beendete Sakkari, die aktuell auf Position 32 der Weltrangliste notiert ist, ihre Saison aufgrund von anhaltenden Schulterproblemen vorzeitig. „Es war ein herausforderndes Jahr, in dem ich aber auch viel gelernt habe. Ich werde sicher stärker wieder zurückkommen“, sagte Sakkari, die als eine der austrainiertesten und fittesten Spielerinnen auf der Tour gilt. Bei ihrem Comeback will die erste Griechin, die jemals das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte, perspektivisch zurück in die Top Ten und auch an ihre guten Erinnerungen ihrer Linz-Premiere von vor zwei Jahren anknüpfen. Im Februar 2023 stürmte sie als topgesetzte Spielerin ohne Satzverlust bis ins Halbfinale und wurde im Design Center zum Publikumsliebling, ehe sie sich der Kroatin Petra Martic knapp geschlagen geben musste.



„Ich freue mich riesig darauf, dass Maria Sakkari nach Linz zurückkehrt. Sie hat sich vor zwei Jahren auf Anhieb in die Herzen der Fans gespielt. Sie lässt immer alles auf dem Platz und das wird auch vom Publikum honoriert. Ich würde mir wünschen, dass sie nach ihrer Verletzung bald wieder zu ihrer Topform findet und bin mir sicher, dass ihr die Matches in Linz dabei helfen werden. Die Bedingungen sollten ihr durchaus entgegenkommen“, erklärt Turnierdirektorin Sandra Reichel.