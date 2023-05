WTA Madrid: Aryna Sabalenka schlägt Iga Swiatek und holt den Titel

Die Siegerin des WTA-1000-Turniers in Madrid heißt Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenzweite schlug Iga Swiatek im Finale in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 21:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka durfte jubeln

Nur einen Tag nach ihrem 25. Geburtstag darf sich Aryna Sabalenka über den Titel beim WTA-1000-Turnier in Madrid freuen: Die amtierende Australian-Open-Siegerin setzte sich am Samstag in einem hochklassigen Endspiel gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek mit 6:3, 3:6 und 6:3 durch.

Sabalenka erwischte in der Caja Magica den besseren Start und wusste Swiatek mit ihrem druckvollen Spiel phasenweise zu dominieren. Der erste Durchgang ging nach 42 Minuten Spielzeit verdientermaßen an die Belarussin, die ihrer polnischen Kontrahentin somit auch erstmals einen Satz auf Sand abnahm.

Hin und Her auf höchstem Niveau

Im zweiten Abschnitt gelang Swiatek das erste Break, Sabalenka schlug umgehend zurück. Im siebenten Spiel fand die 25-Jährige weitere Breakbälle vor, Swiatek konterte jedoch im Stile einer Weltranglistenersten und sicherte sich den zweiten Satz mit 6:3.

Im dritten Durchgang ging Sabalenka rasch mit 3:0 in Führung, diesmal hatte Swiatek die richtige Antwort parat und glich zum 3:3 aus. Das Momentum konnte die Polin allerdings nicht mitnehmen: Sabalenka gewann die letzten drei Games des Endspiels und durfte nach rund zwei Stunden und 30 Minuten Spielzeit über den Triumph in Madrid jubeln.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid