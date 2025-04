WTA Madrid: Eva Lys zieht souverän in Runde zwei ein

Eva Lys hat mit einem glatten 6:2 und 6.2 gegen Teodora Kostovic die zweite Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 19:34 Uhr

© Getty Images Eva Lys steht in Madrid in Runde zwei

Das war kein Auftrag für Eva Lys. Die aktuell bestplatzierte deutsche Spielerin in den WTA-Charts zeigte gegen die serbische Qualifikantin Teodora Kostovic im letzten Match des Tages auf dem Court 7 in der Caja Magica in Madrid keine Gnade, gewann mit 6:2 und 6.2.

Die Gegnerin in Runde zwei wird da schon ein anderes Kaliber. Denn da trifft die Hamburgerin auf die Nummer drei des Turniers: Jessica Pegula aus den USA. Pegula hatte in Rund eins wie alle anderen Gesetzten ein Freilos.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid