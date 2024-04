WTA Madrid: Nummer zwei der Welt für Gauff und Rybakina greifbar

In den vergangenen 64 Wochen, seit den Australian Open 2023, wurden die ersten beiden Plätze im WTA-Ranking von Iga Swiatek und Aryna Sabalenka angeführt. Allerdings könnte dieses Duopol nach den Mutua Madrid Open enden und Coco Gauff oder Elena Rybakina könnten den Platz der Weltranglistenzweiten einnehmen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 15:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Sabalenka, die Siegerin des letzten Jahres, verteidigt in diesen zwei Wochen in Madrid 1000 Punkte - was bedeutet, dass ihre aktuelle Platzierung als Nummer zwei der Weltrangliste sowohl von Coco Gauff als auch von Elena Rybakina bedroht ist. Weder Gauff noch Rybakina konnten bisher den Platz als Nummer eins oder zwei einnehmen.

In der Tat ist US-Open-Champion Gauff auf einem sehr guten Weg zur Posistion als Weltranglistenzwiete. Mit den Punkten aus Madrid im letzten Jahr hat sie einen Vorsprung von 345 Punkten auf Sabalenka, 7203 zu 6858. Selbst wenn Gauff am Donnerstag ihr Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen Arantxa Rus verliert, muss Sabalenka das Halbfinale erreichen, um vor ihr zu bleiben. Wenn Gauff das Viertelfinale erreicht, muss Sabalenka das Finale erreichen. Gauff und Sabalenka befinden sich in zwei unterschiedlichen Hälften des Tableaus. Das heißt, wenn sie im Finale aufeinandertreffen sollten, entscheidet das Titelmatch über die Position als Nummer zwei der Weltrangliste.

Rybakina kann nur mit der Hilfe von Gauff und Sabalenka Platz zwei der Welt werden

Rybakinas Chancen die neue Nummer zwei der Welt zu werden sind dagegen geringer. Sie müsste selbst den Titel gewinnen und Gauff dürfte nicht über die vierte Runde hinaus kommen. Wenn Sabalenka vor der vierten Runde verliert und Rybakina das Finale erreicht, wird Sabalenka auf Platz 4 der Welt zurückfallen, was ihre niedrigste Platzierung seit Anfang 2023 wäre. Alle vier gesetzten Spielerinnen werden morgen zum ersten Mal bei dem diesjährigen Masters-1000-Turnier in Madrid aufschlagen.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Damen