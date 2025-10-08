WTA Mallorca: Deutsches Doppel Noha Akugue und Thamm erreicht Halbfinale

Noma Noha Akugue und Marialla Thamm stehen im Halbfinale der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group.

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 20:40 Uhr

Mariella Thamm

Das deutsche Duo Noma Noha Akugue und Mariella Thamm hat sich am Mittwoch beim Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125) nach einem spannenden Match ins Halbfinale gespielt. Die deutsche Paarung besiegte die erfahrene britisch-französische Kombination Alicia Barnett / Elixane Lechemia mit 1:6, 6:0, 10:8 und sorgte damit für eines der Highlights des Tages.

Nach einem schwierigen Start im ersten Satz fanden Noha Akugue und Thamm im zweiten Durchgang zu ihrem Spiel und dominierten klar. Im entscheidenden Match-Tiebreak bewiesen sie starke Nerven und nutzten ihren zweiten Matchball, um den Sieg perfekt zu machen. Das Halbfinale findet am Donnerstag auf dem Centre Court des Mallorca Country Club statt.

Für Noma Noha Akugue ist es bereits der zweite große Erfolg innerhalb von 24 Stunden: Die 21-Jährige hatte sich am Dienstagabend nach einem intensiven Drei-Satz-Kampf bis spät in den Abend auch im Einzel für das Viertelfinale qualifiziert. Die Hamburgerin, die häufig im Mallorca Country Club trainiert, überzeugte damit an beiden Turniertagen mit starker Kondition und konstantem Kampfgeist.

Noma Noha Akugue hatte sich bereits am Dienstag im Einzel ins Viertelfinale gekämpft

Bei sonnigem Wetter und bester Stimmung auf den Anlagen in Santa Ponça und Magaluf wurden heute die Achtelfinals im Einzel und die Viertelfinals im Doppel gespielt. Mehrere Begegnungen gingen über drei Sätze und sorgten für großen sportlichen Einsatz und Emotionen.

Die Spanierin Andrea Lázaro García gewann ein hochklassiges Match gegen Darja Semenistaja (LAT) mit 6:4, 4:6, 7:5, während Ekaterine Gorgodze (GEO) gegen Oksana Selekhmeteva (RUS) mit 6:3, 3:6, 6:4 siegte. Das Doppel Jesika Maleckova / Miriam Skoch (CZE) setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 6:3, 7:6 gegen María Lourdes Carlé / Despina Papamichail durch.

Der Mittwoch markierte zudem den letzten Turniertag in Magaluf – ab Donnerstag, 9. Oktober, werden alle Matches ausschließlich im Mallorca Country Club in Santa Ponça ausgetragen.