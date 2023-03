WTA Miami: Elena Rybakina auf den Spuren von Serena Williams

Sollte Elena Rybakina tatsächlich den Gewinn des Sunshine Doubles schaffen, dann liegt das auch an ihrer wirkungsvollsten Waffe: dem Aufschlag.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 07:54 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und ihre Paradewaffe: der Aufschlag

Es ist eigentlich nie schlecht, in einem Atemzug mit Serena Williams genannt zu werden. Nun hat Elena Rybakina noch ziemlich viel Arbeit vor sich, sollte sie anstreben, ihre Karriere auch nur annähernd so erfolgreich bei Grand-Slam-Turnieren abzuschließen wie die legendäre US-Amerikanerin. Rybakina hält schließlich erst bei genau einem Major-Sieg, Serena, die bei den vergangenen US Open nach allgemeinem Dafürhalten ihren Abschied vom Tennissport gegeben hat, bei 23.

Also erst mal im Kleinen schauen. Und da hat Elena Rybakina, die auf dem besten Weg ist, das Sunshine Double zu holen, in Miami als Aufschlägerin Werte erreicht, die an die große Serena Williams erinnern. Die in Moskau geborene, für Kasachstan startende 23-Jährige schlug nämlich in ihren ersten vier Matches beim laufenden WTA-Tour-1000-Turnier jeweils mindestens zehn Asse. Das war zuletzt eben Serena bei den US Open 2020 gelungen.

Serena scheitert trotz der Asse

Klar: Wenn man auf die Statistik schaut, dann fiel die Sache haarscharf aus: Zwar begann Rybakina gegen Anna Kalinskaya mit 14 direkten Aufschlagpunkten, gegen Paula Badosa (in dieser Partie musste Rybakina einen Matchball abwehren) waren es nur noch zwölf. Und in den folgenden Partien gegen Elise Mertens und am Dienstag gegen Martina Trevisan nur noch zehn.

Am Ende geht es allerdings nicht um die Anzahl der Asse - sondern um den Turniersieg. Und in dieser Hinsicht hat Serena Williams ihre Aufschlagstärke vor knapp drei Jahren in Flushing Meadows auch nichts geholfen. Sie verlor nämlich im Halbfinale gegen Victoria Azarenka.

