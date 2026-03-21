WTA Miami: Pegula, Zheng in Runde drei - Osaka fliegt raus
Jessica Pegula und Qinwen Zheng haben souverän die dritte Runde beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erreicht.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 20:31 Uhr
Kurzarbeit für Jessica Pegula und Olympiasiegerin Qinwen Zheng am Samstag in Miami. Pegula musste nur zehn Spiele absolvieren, ehe Gegnerin Francesca Jones beim Stand von 6:1 und 3:0 für die Lokalmatadoren aufgeben musste.
Olympiasiegerin Zheng, die nach längerer Verletzungspause erst wieder ihren Rhythmus finden muss, setzte sich nach einer Spielzeit von 79 Minuten gegen Sloane Stephens mit 6:3 und 6:2 durch.
Osaka unterliegt Gibson
Zheng trifft in Runde drei auf Madison Keys, die beim 6:3 und 6:0 gegen Elena Rose überhaupt keine Probleme hatte. Die Siegerin zwischen Keys und Zheng trifft im Achtelfinale wohl auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste hatte bereits gestern den Einzug in Runde drei sichergestellt und trifft dort auf Caty McNally.
Kein Erfolgserlebnis gab es für Naomi Osaka. Die Japanerin musste sich der 21-jährigen Australierin Tania Gibson mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Gibson spielt im Achtelfinale gegen Iva Jozic, die Paula Badosa keine Chance gelassen hatte.
Hier das Einzel-Tableau in Miami