WTA Miami: Pegula, Zheng in Runde drei - Osaka fliegt raus

Jessica Pegula und Qinwen Zheng haben souverän die dritte Runde beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 20:31 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula hat in Miami nicht viel Energie verbraucht

Kurzarbeit für Jessica Pegula und Olympiasiegerin Qinwen Zheng am Samstag in Miami. Pegula musste nur zehn Spiele absolvieren, ehe Gegnerin Francesca Jones beim Stand von 6:1 und 3:0 für die Lokalmatadoren aufgeben musste.

Olympiasiegerin Zheng, die nach längerer Verletzungspause erst wieder ihren Rhythmus finden muss, setzte sich nach einer Spielzeit von 79 Minuten gegen Sloane Stephens mit 6:3 und 6:2 durch.

Osaka unterliegt Gibson

Zheng trifft in Runde drei auf Madison Keys, die beim 6:3 und 6:0 gegen Elena Rose überhaupt keine Probleme hatte. Die Siegerin zwischen Keys und Zheng trifft im Achtelfinale wohl auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste hatte bereits gestern den Einzug in Runde drei sichergestellt und trifft dort auf Caty McNally.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Naomi Osaka. Die Japanerin musste sich der 21-jährigen Australierin Tania Gibson mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Gibson spielt im Achtelfinale gegen Iva Jozic, die Paula Badosa keine Chance gelassen hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



