WTA Montreal: Kostyuk mit Comeback-Sieg erste Viertelfinalistin

Marta Kostyuk hat als erste Spielerin das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Events in Montreal erreicht. Kostyuk gewann gegen McCartney Kessler mit 5:7, 6:3 und 6.3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 21:47 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk steht in Montreal im Viertelfinale

Es ist nicht besonders rund gelaufen für Marta Kostyuk in den vergangenen Wochen. Sowohl in Roland-Garros wie auch in Wimbledon kam das Aus gleich in der ersten Runde. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal zeigt sich Kostyuk aber von einer anderen Seite. Und steht nach einem 5:7, 6.3 und 6:3 gegen McCartney Kessler als erste Spielerin im Viertelfinale.

Dort könnte es gegen eine Landsfrau gehen. Dann nämlich, wenn sich Dayana Yastremska gegen Elena Rybakina durchsetzen sollte.

Das Schlagermatch des Tages geht aber um 18 Uhr Ortszeit über die Bühne: Dann trifft Turnierfavoritin Coco Gauff nämlich auf die erst 18 Jahre alte Kanadierin Victoria Mboko. Die beiden Spielerinnen haben sich in dieser Saison schon in Rom gegenüber gestanden. Da konnte Gauff in drei Sätzen gewinnen.

