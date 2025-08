WTA Montreal: Tauson stoppt Swiatek im Achtelfinale, auch Svitolina weiter

Clara Tauson hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal für eine Überraschung gesorgt: Die Dänen gewann gegen Iga Swiatek mit 7:6 (1) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 04:00 Uhr

© Getty Images Clara Tauson spielt in Montreal groß auf

Der Siegeslauf von Iga Swiatek, der die Polin zu ihrem ersten Wimbledonsieg geführt hat, ist zu seinem Ende gekommen. Denn Clara Tauson lieferte im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal eine blitzsaubere Leistung ab. Und gewann mit 7:6 (1) und 6:3. Damit ist auch die Nummer zwei des Events nicht mehr im Tableau vertreten - gestern hatte sich ja bereits Coco Gauff gegen Victoria Mboko mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben müssen.

Zwar leistete sich Iga Swiatek im ersten Match der Night Session am Sonntag laut Statistik 46 einfache Fehler. Viele dieser Fehlschläge waren aber durch das druckvolle Spiel von Tauson zu begründen. Die Dänen hatte zuletzt in Wimbledon ja mit Elena Rybakina auch schon eine der Mitfavoritinnen geschlagen. Nächste Gegnerin von Clara Tauson wird nun Madison Keys sein, die sich am Nachmittag gegen Karolina Muchova in einem hochklassigen Match durchsetzen konnte.

Ebenfalls schon in der Runde der letzten acht steht Naomi Osaka nach einem überzeugenden 6:1 und 6:0 gegen Anastasija Sevastova. Die Lettin hatte in der dritten Runde mit Jessica Pegula die Titelverteidigerin eliminiert. Osaka spielt im Viertelfinale gegen Elina Svitolina. Die Ukrainerin besiegte im letzten Achtelfinale Amanda Anisimova erstaunlich glatt mit 6:4 und 6.1.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal