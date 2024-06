WTA Nottingham: Tatjana Maria ringt Emiliana Arango nieder

Tatjana Maria hat sich zum Auftakt des WTA-250-Turniers in Nottingham knapp gegen Emiliana Arango durchgesetzt. Die Deutsche wehrte insgesamt sechs Matchbälle ab.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 15:58 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria siegte in drei engen Sätzen

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat zu Beginn der WTA-Rasensaison einen holprigen, aber erfolgreichen Start hingelegt. Die Weltranglisten-56. aus Bad Saulgau gewann beim Turnier im englischen Nottingham am Dienstag ihr Erstrundenmatch gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 4:6, 7:6 (7), 7:6 (6). In der zweiten Runde trifft Maria auf die an Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech.

Um gegen die Nummer 120 der Welt weiterzukommen, brauchte es eine Energieleistung. Fast über das gesamte Spiel rannte Maria einem Rückstand hinterher, mehrfach stand sie kurz vor dem Aus. Sechs Matchbälle wehrte die 36-Jährige ab, ehe sie nach 3:26 Stunden im zweiten Tiebreak des Matches ihren ersten nutzte.

In Nottingham ist Maria, für die bei den French Open in Paris zuletzt die Sandplatzsaison mit dem Erstrundenaus endete, die einzige Deutsche im Feld.

