WTA Ostrava: Iga Swiatek profitiert von Aufgabe, Paula Badosa scheitert

Die Nummer einsIga Swiatek konnte beim stark besetzen WTA-Tour-500-Turnier in Ostrava ihre Achtelfinal-Aufgaben mit Erfolg beenden. Paula Badosa, die Nummer zwei des Events ist hingegen ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2022, 20:29 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht beim WTA-Tour-500-Turnier in Ostrava im Viertelfinale

Das Indoor-Hartplatz-Event im ostmährischen Ostrava ist für ein WTA-Tour-500-Turnier wahrlich exzellent besetzt. Und die Turnierveranstalter dürfen sich darüber freuen, dass zumindest eine der beiden topgesetzten Spielerinnen das Viertelfinale erreicht hat.

Während es bei Swiatek wohl ohnehin zur uneingeschränkten Freude der Verantwortlichen gekommen wäre, ist die Niederlage von Badosa für die Offizellen von Ostrava quasi bittersüß, aber der Reihe nach: Swiatek, die in den letzten Tagen mehr mit Kritik an den beiden Verbänden ITF und WTA aufgefallen ist, als mit ihrem Tenniskönnen, profitierte nach einem Freilos in Runde eins von der Aufgabe ihrer Achtelfinalgegnerin Ajla Tomljanovic beim Stand von 7:5, 2:2. In der Runde der letzten Acht wartet entweder die US-Amerikanerin Catherine McNally oder die Lokalmatadorin Karolina Muchova auf einen Schlagabtausch - die beiden spielen morgen ihr Viertelfinalticket aus.

Kvitova lässt die Heim-Halle toben

Muchova hatte zuvor am Turniertag die an sieben gereihte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia klar in zwei Sätzen 6:4, 6:4 bezwungen, übrigens kurz nachdem die French-Open-Siegerin des Vorjahres Barbora Krejcikova ihre Auftaktpartie gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers positiv mit 6:2, 6:2 zum Abschluss brachte.

Um nun wieder zu Badosa zurückzukommen: Am Abend trat eine weitere Lokalmatadorin und zweifache Wimbledon-Siegerin als Herausforderin der Ibererin an: Petra Kvitova. Und die Tschechin, deren Geburtsstadt Bilovec keine 30 Kilometer von Ostrava entfernt liegt, konnte - auch mit Hilfe des Publikums - das Match gegen die Weltranglisten-Vierte mit 7:6 (4) und 6:4 für sich entscheiden. Die nächste Herausforderung für die 32-Jährige mag nun entweder die Kasachin Elena Rybakina oder die Belarussin Aliaksandra Sasnovich sein.

