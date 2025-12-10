WTA: Paolini holt Doppel-Partnerin Errani ins Coaching-Team

Sara Errani wird Jasmine Paolini in der Saison 2026 nicht nur als Partnerin im Doppel begleiten - sondern auch als Teil ihres Coaching-Teams.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 13:44 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini und Sara Errani mit der Trophäe in Peking

Von außen betrachtet wird sich in der kommenden Spielzeit für die Fans von Jasmine Paolini gar nicht so viel ändern. Denn Sara Errani war ja ohnehin schon Dauergast in der Box ihrer Doppelpartnerin. Aber: Was bislang der puren Sympathie geschuldet war, bekommt nun eine offizielle professionelle Note. Denn wie Paolini in einem Interview erklärte, wird Errani ab Beginn der Saison 2026 als Teil ihres Coaching-Teams firmieren.

„Ich werde im nächsten Jahr zwei Leute haben: Danilo Pizzorno und Sara, die sich um den taktischen teil kümmern wird“, so Paolini. „Denn da ist sie auf einem anderen Level.“ Natürlich auch ein bisschen notgedrungen: Denn Sara Errani zählt ja nicht zu jenen Spielerinnen, die mit ihrer Power die Gegnerinnen vom Platz schießen können.

Jasmine Paolini selbst bringt da schon mehr Power auf den Court. Und konnte als Saisonhighlight 2025 ja auch das Heimturnier in Rom gewinnen. Mithilfe von Sara Errani soll es aber offenbar noch ein bisschen weiter gehen. In zwei Endspielen von Grand-Slam-Turnieren stand Paolini schließlich schon.

