WTA Peking: Gauff erreicht mit Comeback-Sieg das Halbfinale - jetzt gegen Badosa

Coco Gauff ist mit einem 2:6, 6:2 und 6:2 gegen Yulia Starodubtseva in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 14:46 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat in Peking das Halbfinale erreicht

Coco Gauff hat die Saison 2024 mit dem turniersieg in Auckland ja hervorragend begonnen. Danach sind die ganz großen Erfolgserlebnisse aber ausgeblieben. Nun hat die US-Amerikanerin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking immerhin das Halbfinale erreicht. Wie schon im vergangenen Jahr. Gauff besiegte am heutigen Donnerstag die 24-jährige Ukrainerin Yulia Starodubtseva mit 2:6, 6:2 und 6:2.

In der Vorschlussrunde trifft Gauff auf Paula Badosa, die ihren starken Run in Peking mit einem 6:1 und 7:6 (4) gegen Lokalmatadorin Zhang Shuai prolongierte. Die Chinesin war mit einer Serie von 24 Einzel-Niederlagen in Folge nach Peking gekommen, spielte beim letzten 1000er des Jahres aber große auf.

Die Halbfinal-Paarung in der oberen Hälfte wird erst morgen ermittelt. Im Schlagerspiel bekommt es Turnierfavoritin Aryna Sabalenka da mit Karolina Muchova zu tun. Mirra Andreeva trifft Olympiasiegerin auf Qinwen Zheng.

Hier das Einzel-Tableau in Peking