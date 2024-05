WTA Rom: Coco Gauff quält sich ins Achtelfinale

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hatte in der dritten Runde des Combined-Events in Rom mit der rumänischen Lucky-Loserin Jaqueline Cristian doch so einige Probleme.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 21:56 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Auf dem Papier sah die Drittrunden-Aufgabe Coco Gauffs beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom deutlich einfacher aus, als es sich im Match tatsächlich entpuppte. Am Ende konnte die US-Amerikanerin das etwas chaotische Match aber doch mit 6:1, 0:6 und 6:3 siegreich gestalten. Im Achtelfinale gegen Paula Badosa wird die 20-Jährige aber mit Sicherheit eine bessere Leistung abrufen müssen.

Einen rumänischen Erfolg konnte hingegen Sorana Cirstea einfahren. Die 32-Jährige setzte sich durchaus überraschend in zwei Sätzen gegen die an sechs gereihte Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:6 (1), 6:1 durch und darf sich nun mit der US-Amerikanerin Madison Keys messen, die ihrerseits die großgewachsene Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 6:4, 4:6, 6:3 aus dem Wettbewerb nahm.

Das Achtelfinale hat auch die siebtgesetzte Chinesin Qinwen Zheng erreicht, die die tschechische Nachwuchshoffnung Linda Noskova 3:6, 6:1, 6:2 schlagen konnte. Sie bestreitet nun ein innerasiatisches Duell gegen Naomi Osaka. Die Ex-Weltranglisten-Erste ließ der Russin Daria Kasatkina mit 6:3, 6:3 keine wirkliche Chance.

