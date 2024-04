WTA Rom: 49 der 50 Top-Spielerinnen auf dem Weg nach Italien

Die Starterliste für das Hauptfeld des diesjährigen WTA-1000-Master Turniers in Rom wurde diese Woche veröffentlicht, wobei 49 der 50 besten Spielerinnen der Welt zum sechsten WTA-1000-Event der Saison nach Italien reisen. Angelique Kerber steht durch ein spezielles Ranking auch direkt im Hauptfeld.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 20:22 Uhr

Das Hauptfeld des prestigeträchtigen zweiwöchigen Sandplatzturniers beginnt am Dienstag, den 7 in Rom. Alle Top-10-Spielerinnen der Welt werden bei dem WTA-1000-Masters an den Start gehen. Titelverteidigerin des letzten Jahres ist Elena Rybakina. Rybakina stand zuletzt in Miami im Finale, wo sie Danielle Collins unterlag. Iga Swiatek konnte 2021 und 2022 den Titel gewinnen und wird versuchen sich diesen zurück zu erobern.

Fast alle Top-Spielerinnen sind bei dem Turnier vertreten. Aber eben nur fast. Es gibt nur zwei Spielerinnen, die hoch genug für eine direkte Teilnahme sind, aber nicht auf der Starterliste stehen: Die Weltranglistenzwölfte Karolina Muchova musste aufgrund einer Handgelenksverletzung ihre Teilnahme am Turnier absagen. Und Petra Kvitova, die schwanger ist und sich im Mutterschaftsurlaub befindet. Acht Spielerinnen stehen über ein spezielles Ranking auf der Meldeliste für das Hauptfeld, darunter zwei frischgebackene Mütter, die sowohl mehrfache Grand-Slam-Siegerinnen als auch an der Spitze der Weltrangliste standen: Naomi Osaka und Angelique Kerber.