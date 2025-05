WTA Rom: Achtelfinale! Naomi Osaka wird zur Sandplatz-Expertin

Naomi Osaka ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Marie Bouzkova in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 21:09 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka findet sich auf Sand immer besser zurecht

Acht Siege hintereinander auf Sand - schön langsam entwickelt sich Naomi Osaka zu einer wahren Expertin für die Terre Battue. Nach ihrem Erfolg beim WTA-125-Event im französischen Saint-Malo siegt die Japanerin in Rom jedenfalls gleich weiter. Am Samstag musste sich Marie Bouzkova der Power von Osaka fügen, die letztlich mit 4;6, 6:3 und 6:3 gewann. Die nächste Aufgabe könnte für die viermalige Major-Gewinnerin auch lösbar sein: Es geht gegen Peyton Stearns.

Die wiederum hatte sich am Nachmittag in einem am Ende dramatischen Match gegen Madison Keys mit 2:6, 6:2 und 7:6 (3) durchgesetzt.

Swiatek mit der nächsten Pleite

Die große Story bei den Frauen war aber natürlich das Aus von Titelverteidigerin Iga Swiatel. Die Polin musste sich Danielle Collins mit 1:6 und 5:7 geschlagen geben. Die nächste bittere Pleite nach dem 1:6 und 1:6 gegen Coco Gauff im Halbfinale von Madrid. Collins spielt im Achtelfinale gegen Elina Svitolina, die gegen Hailey Baptiste knapp in drei Sätzen erfolgreich blieb.

Und auch Lokalmatadorin Jasmine Paolini darf nach dem sicheren 6:3 und 6:3 gegen Ons Jabeur vom Heimsieg träumen. Nächste Gegnerin wird allerdings die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix 2025 sein: Jelena Ostapenko. Die Lettin kam kampflos weiter, weil Laura Siegemund nicht antreten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Rom