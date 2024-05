WTA Rom: Angelique Kerber lässt Veronika Kudermetova keine Chance

Angelique Kerber hat beim WTA-1000-Turnier durch einen überraschenden Zweisatzerfolg über Veronika Kudermetova die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 12:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Angelique Kerber fertigte Veronika Kudermetova ab

Was für ein Ausrufezeichen von Angelique Kerber! Die dreifache Grand-Slam-Siegerin gewann ihre Zweitrundenpartie beim WTA-1000-Turnier von gegen Veronika Kudermetova mit 6:3 und 6:0 und steht in der italienischen Hauptstadt somit überraschend in der dritten Runde.

Kerber ließ Kudermetova - in Rom immerhin an Position 17 gesetzt - nur zu Beginn des Matches eine Chance. Ab dem Stand von 3:3 im ersten Satz gewann die 36-jährige Deutsche, die sich zum Auftakt glatt gegen Lauren Davis durchgesetzt hatte, neun Spiele in Folge. In der dritten Runde trifft Kerber auf Aliaksandra Sasnovich oder Ekaterina Alexandrova.

Tatjana Maria kassierte in der zweiten Runde indes eine Niederlage. Die 36-Jährige unterlag der an Position zehn gesetzten Daria Kasatkina mit 5:7 und 1:6.

Das Einzel-Tableau in Rom