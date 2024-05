WTA Rom: Keys hat einen Lauf, Osaka keine Chance

Während Madison Keys souverän ins Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen ist, war für Naomi Osaka am Montag Endstation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 13:10 Uhr

© Getty Images Madison Keys ist aktuell prächtig in Form

Madison Keys ist auf dem roten Sand weiterhin in Topform. Die US-Amerikanerin, die beim 1000er in Madrid das Halbfinale erreicht hatte, steht nach enem ungefährdeten 6:2 und 6:1 gegen Sorana Cirstea nun auch in Rom zumindest schon eimal unter den letzten acht. Dort könnte sie auf Iga Swiatek treffen. Gegen die Weltranglisten-Erste hatte Keys in Madrid verloren. Swiatek muss zuvor allerdings noch gegen Angelique Kerber antreten.

Naomi Osaka ist dagegen gescheitert. Die Japanerin musste sich Quinwen Zheng aus China glatt mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Zheng wartet im Viertelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Coco Gauff und Paula Badosa.

Hier das Einzel-Tableau in Rom