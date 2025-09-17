WTA Seoul: Lys und Maria scheitern in Runde zwei
Eva Lys und Tatjana Maria sind beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul in der zweiten Runde gescheitert.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 16:10 Uhr
Maria hatte zunächst gegen die zuletzt bei den US Open stark auftrumpfende Niederländerin Suzan Lamens beim 4:6 und 1:6 wenige Siegchancen. Eva Lys wiederum bekam es mit der Nummer zwölf der Welt, der Dänin Clara Tauson, zu tun. Nachdem die Favoritin den ersten Satz souverän mit 6:2 gewonnen hatte, zeigte Lys bis zum Ende ganz großen Kampfgeist. Sowohl bei 5:4 wie auch bei 6:5 für Tauson gelang der deutschen Nummer eins noch einmal ein Break. Am Ende hieß es aber 7:6 (4) für Clara Tauson.
Weiter ist Emma Raducanu. Die Siegerin der US Open 2021 musste gegen Jacqueline Cristian im zweiten Satz einen Break-Rückstand aufholen, gewann aber noch mit 6:3 und 6.4. Und Maya Joint hatte beim 6:3 und 6:1 gegen Sofia Kenin, die zum Auftakt Laura Siegemund besiegt hatte, keine Probleme.
Hier das Einzel-Tableau in Seoul