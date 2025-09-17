WTA Seoul: Lys und Maria scheitern in Runde zwei

Eva Lys und Tatjana Maria sind beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul in der zweiten Runde gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 16:10 Uhr

© Getty Images Eva Lys musste sich in Seoul nach großem Kampf Clara Tauson geschlagen geben

Maria hatte zunächst gegen die zuletzt bei den US Open stark auftrumpfende Niederländerin Suzan Lamens beim 4:6 und 1:6 wenige Siegchancen. Eva Lys wiederum bekam es mit der Nummer zwölf der Welt, der Dänin Clara Tauson, zu tun. Nachdem die Favoritin den ersten Satz souverän mit 6:2 gewonnen hatte, zeigte Lys bis zum Ende ganz großen Kampfgeist. Sowohl bei 5:4 wie auch bei 6:5 für Tauson gelang der deutschen Nummer eins noch einmal ein Break. Am Ende hieß es aber 7:6 (4) für Clara Tauson.

Weiter ist Emma Raducanu. Die Siegerin der US Open 2021 musste gegen Jacqueline Cristian im zweiten Satz einen Break-Rückstand aufholen, gewann aber noch mit 6:3 und 6.4. Und Maya Joint hatte beim 6:3 und 6:1 gegen Sofia Kenin, die zum Auftakt Laura Siegemund besiegt hatte, keine Probleme.

