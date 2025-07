WTA: Siegemund sagt Start in Hamburg ab

Nach ihrem völlig überraschenden Viertelfinaleinzug beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon hat Laura Siegemund ihren Start beim Sandplatzturnier in Hamburg in der kommenden Woche abgesagt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 06:19 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund wird 2025 nicht in Hamburg starten

Die 37-Jährige, die in London in der Runde der besten acht der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka erst in drei Sätzen unterlegen war, begründete ihren Verzicht mit den Anstrengungen der vergangenen Wochen.

"Nach der intensiven Zeit in Wimbledon brauchen mein Kopf und mein Körper einfach ein paar Tage Auszeit und Erholung und dann einen Wiederaufbau für den langen Kanada-/US-Trip", wird Siegemund in einer Mitteilung des Veranstalters am Rothenbaum zitiert: "Das bedeutet wiederum, dass ich mich in den kommenden Tagen nicht optimal auf Hamburg vorbereiten könnte. Das Risiko, mir deshalb körperlich auf Sand etwas zuzuziehen bzw. abgesehen davon auch einfach nicht optimal performen zu können, ist mir zu hoch und würde auch nicht den Ansprüchen von Seiten des Turniers gerecht werden."

Sie müsse "in diesen Momenten mehr denn je auf meinen Körper achten, die Saison ist noch lang und ich möchte auch in der zweiten Jahreshälfte tolle Ergebnisse fürs deutsche Tennis erzielen können", so die Metzingerin weiter.