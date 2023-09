WTA Tokio/Ningbo: Ons Jabeur bezwingt Tamara Korpatsch, Iga Swiatek im Viertelfinale

Während Iga Swaitek beim WTA-Tour-500-Event in Tokio bereits im Viertelfinale steht, bezwang Ons Jabeur beim 250er-Turnier in Ningbo die Deutsche Tamara Korpatsch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 15:23 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht nach einem Sieg über Tamara Korpatsch im Viertelfinale von Ningbo

Die tunesische Nummer eins des WTA-Tour-250-Turniers in Ningbo (China), Ons Jabeur, hat ihre Achtelfinal-Aufgabe in Form der 28-jährigen Tamara Korpatsch problemlos erledigt. Die mit einer Wildcard angetretenen Nordafrikanerin setzte sich nach 1:24 Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:2 gegen die deutsche Weltranglisten-107. durch und trifft in der Runde der letzten Acht auf die Russin Vera Zvonareva.

Auch die Nummer zwei des Events, die Tschechin Petra Kvitova, ist in der Volksrepublik weiter. Sie profitierte vom Nicht-Antreten ihrer kasachischen Kontrahentin Yulia Putintseva. Kvitova hatte in der ersten Runde die Deutsche Anna-Lena Friedsam in zwei Durchgängen aus dem Turnier befördert.

Bei der WTA-Tour-500-Veranstaltung in Tokio haben sich ebenfalls die Top-Favoritinnen durchgesetzt. Iga Swiatek, in der japanischen Hauptstadt topgesetzt, bezwang die heimische Qualifikantin Mai Hontama nach anstrengenden 2:02 Stunden mit 6:4, 7:5 und bekommt es im Viertelfinale mit der Russin Veronika Kudermetova zu tun. Die US-amerikanische Nummer zwei Jessica Pegula fertigte die Spanierin Cristina Bucsa mit 6:1, 6:2 ab. Die Weltranglisten-Vierte darf nun entweder gegen Daria Kasatikina (Russland) oder die Griechin Despina Papamichail ran.

