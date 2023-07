WTA Washington: Bencic und Samsonova weiter, Andreescu ausgeschieden

Belinda Bencic und Liudmila Samsonova sind beim WTA-500-Turnier in Washington ins Achtelfinale eingezogen. Bianca Andreescu musste sich hingegen bereits in Runde eins geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 22:24 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic profitierte in Runde eins von einer Aufgabe

Belinda Bencic hat am Montagabend eine erfolgreiche Rückkehr auf die WTA-Tour gefeiert: Die Schweizerin, die seit ihrem Achtelfinalaus in Wimbledon gegen Iga Swiatek wegen Beschwerden im rechten Arm pausiert hatte, profitierte in der ersten Runde des 500er-Events in Washington von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Anastasia Potapova.

Potapova konnte beim Stand von 6:5 für Bencic aufgrund von Problemen am linken Knöchel nicht mehr weitermachen. Im Achtelfinale trifft Bencic nun auf die Siegerin des rein US-amerikanischen Duells zwischen Sloane Stephens und Lauren Davis.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Titelverteidigerin Liudmila Samsonova. Die an Position acht gesetzte Russin schlug Danielle Collins klar mit 6:1 und 6:3. Eine bittere Niederlage musste hingegen Bianca Andreescu hinnehmen: Die US-Open-Siegerin von 2019 vergab gegen Marta Kostyuk drei Matchbälle und verlor mit 6:2, 3:6 und 6:7 (5).

Kostyuk bekommt es in der Runde der letzten 16 nun mit der an Position zwei gesetzten Caroline Garcia zu tun. Angeführt wird das Feld in Washington von der Weltranglistenvierten Jessica Pegula.

