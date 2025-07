WTA Washington: Venus Williams - „Comeback“ startet gegen Peyton Stearns

Venus Williams kehrt nach mehr als einem Jahr Pause in Washington auf die WTA-Tour zurück. Und startet gegen Landsfrau Peyton Stearns.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 08:49 Uhr

© Getty Images Venus Williams gibt in Washington ein Comeback

Wird es nur eine einmalige Angelegenheit werden? Oder kehrt Venus Williams im zarten Alter von 45 Jahren vielleicht doch für mehr Turniere als nur jenes in Washington zurück? Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin startet jedenfalls einen neuen Versuch - den bislang letzten Auftritt gab es im vergangenen Jahr in Miami.

Williams ist mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, erste Gegnerin wird Peyton Stearns sein. Letztere hat in den vergangenen Wochen auch mit ihrer Form zu kämpfen, sollte im Treffen mit ihrer legendären Landsfrau aber doch klare Favoritin sein.

Angeführt wird das Tableau von Jessica Pegula, die wie Emma Navarro, Elena Rybakina und Clara Tauson mit einem Freilos startet.

Das stark besetzte Turnier bietet bereits in Runde eins mehrere von den Namen her spannende Matches: So trifft Marta Kostyuk auf Emma Raducanu. Und Naomi Osaka bekommt es mit Yulia Putintseva zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Washington