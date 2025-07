WTA Washington: Venus Williams verliert - und bekommt Komplimente

Venus Williams ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington gegen Magdalena Frech ausgeschieden. Die Polin hatte danach nichts als Lob für die US-Legende.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 06:50 Uhr

© Getty Images Venus Williams ist in Washington ausgeschieden

Das Ergebnis von 6:2 und 6.2 für Magdalena Frech gegen Venus Williams war wohl Nebensachen an diesem Donnerstagabend in Washington. Denn die Polin war nach ihrem Einzug is Viertelfinale voll des Lobes für die 45-jährige Rückkehrerin. “Sie ist ein Superstar, sie ist hier wie eine Göttin”, erklärte Frech nach dem Match. “Für mich war es emotional schwierig, mit diesem Match klarzukommen.”

Williams hatte nach mehr als einjähriger Pause zum Auftakt gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns in zwei Sätzen gewonnen, gegen die an Position fünf gesetzte Frech war aber nichts zu holen. Weiter geht es für Venus in Cincinnati und bei den US Open - bei letzteren zunächst einmal bestätigt nur im Mixed. Aber eine Wildcard für das Einzel ist auch wahrscheinlich.

Sakkari nun gegen Raducanu

Für Magdalena Frech geht es nun Elena Rybakina weiter. Die Kasachin ist als Nummer drei die am höchsten gesetzte verbliebene Spielerin im Tableau. Turnierfavoritin Jessica Pegula war an Leylah Fernandez gescheitert, Emma Navarro, die Nummer zwei, an Maria Sakkari. Die Griechin spielt in der Runde der letzten acht gegen Emma Raducanu, die sich gegen Naomi Osaka erstaunlich deutlich in zwei Sätzen behaupten konnte.

Überraschend ist Taylor Townsend ins Viertelfinale eingezogen. Townsend, eine der besten Doppelspielerinnen der Welt, bezwang ihre Landsfrau Sofia Kenin glatt mit 6:3 und 6:0.

