Zverev und Toni Nadal: Geht da doch noch was?

Die im Sommer angetestete Zusammenarbeit zwischen Alexander Zverev und Toni Nadal ist offensichtlich noch nicht vom Tisch. Zverev denkt nach wie vor über eine engere Zusammenarbeit nach und hofft, ‘Onkel Toni’ bereits für die Australian Open gewinnen zu können.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 20:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev ließ zuletzt keinen Zweifel daran, dass er mit seinem Jahr nicht zufrieden war. “Es ist ein offenes Geheimnis”, erklärte der Olympiasieger, der sich insgesamt von seiner Saison mehr erhofft hatte. Sein Anspruch: Titel gewinnen und auf Augenhöhe mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner agieren. Das erfordere aber absolute Höchstleistung – und genau hier könnte Toni Nadal ins Spiel kommen.

Während eines Trainingsblocks an der Rafa Nadal Academy auf Mallorca arbeitete Zverev nach seinem Wimbledon Erstrundenaus für rund zehn Tage mit Toni Nadal zusammen. Die Erfahrung habe großen Eindruck hinterlassen, so der Hamburger. “Ich möchte, dass er mit nach Australien kommt”, erklärte Zverev daher auch unumwunden mit Blick auf die Australian Open im kommenden Januar. Eine dauerhafte Zusammenarbeit sei derzeit aber noch nicht fix.

Doch auch wenn sich Zverev und Nadal in den vergangenen Wochen nicht persönlich getroffen haben, stehen beide in regelmäßigem Austausch. Es gehe darum, gemeinsam auszuloten, wie die Saison 2026 gestaltet werden könnte und ob eine engere Bindung machbar wäre. Der Faktor Zeit spielt dabei eine wesentliche Rolle: Toni Nadal ist durch seine Arbeit an der Akademie sowie durch zahlreiche andere Verpflichtungen stark eingespannt.

Für Zverev wäre Nadals Erfahrung ein wichtiger Baustein auf dem Weg zurück zur absoluten Spitze. “Wenn er spricht, hört man zu”, beschreibt er die Autorität des Spaniers. Gerade nach den Höhen und Tiefen der aktuellen Saison könnte eine stabile Bezugsperson im Team Zverev helfen, Konstanz zu entwickeln.

Ob Toni Nadal tatsächlich bei den Australian Open in Melbourne verfügbar wäre, bleibt offen. Klar ist aber: Der Deutsche will im neuen Jahr angreifen und er hätte Nadal dabei gern an seiner Seite.