105. Grand-Slam-Matcherfolg: Alexander Zverev nun gleichauf mit Tommy Haas

Alexander Zverev durfte sich im Achtelfinale der Australian Open gegen Ugo Humbert über einen Viersatzerfolg freuen. Mit dem Viertelfinaleinzug erreichte Zverev auch eine besondere Marke im deutschen Tennis.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 13:14 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev durfte seinen 105. Matcherfolg bei einem Grand-Slam bejubeln.

Dass Alexander Zverev zu den besten deutschen Tennisprofis der Geschichte gehört, sollte unbestritten sein. Daran ändert auch der (noch) fehlende Grand-Slam-Titel nichts. Seit vielen Jahren spielt die deutsche Nummer eins auf höchstem Niveau und sammelte, neben seinem Olympiasieg 2021, bisher 23 Titel auf der ATP Tour.

Mit seinem Erfolg im Achtelfinale von Melbourne gegen Ugo Humbert gewann der gebürtige Hamburger sein 105. Match auf Grand-Slam-Ebene. Eine besondere Marke, denn eben diese 105 Siege konnte auch Tommy Haas im Verlauf seiner Karriere bei den vier großen Events sammeln.

Alexander Zverev jagt nun Boris Becker

Damit besteht für Alexander Zverev am kommenden Dienstag im Duell gegen Tommy Paul nicht nur die Chance auf den Halbfinaleinzug in Melbourne, sondern auch die alleinige Nummer zwei in der Rangliste der meisten deutschen Matcherfolge bei Grand Slams zu werden.

Zum Erstplatzierten besteht jedoch noch ein ganzes Stück Abstand. Boris Becker gewann in seiner Karriere 168 Partien bei Grand Slams. Eine Marke, die jedoch möglich ist für den Weltranglistenzweiten, wenn auch in den nächsten Jahren viele Siege bei den großen Events hinzukommen.