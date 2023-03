18. Sieg in Folge - Medvedev erstmals im Halbfinale von Indian Wells

Daniil Medvedev ist nicht zu stoppen. Mit seinem 18. Matchsieg in Folge zog der Russe erstmals in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells ein. Medvedev schlug Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 06:45 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Indian Wells erstmals im Halbfinale

Irgendwann wird der Akku von Daniil Medvedev leer sein. Noch aber eilt der Russe von Sieg zu Sieg. Das 6:3 und 7:5 gegen Alejandro Davidovic Fokona war bereits der 18. Matcherfolg in Serie. Und brachte Medvedev einen Schritt weiter, nach den Turnieren in Rotterdam, Doha und Dubai seinen vierten Turniertitel innerhalb von fünf Wochen zu holen.

Bislang war es Medvedev in Indian Wells nicht gelungen, auch nur bis ins Viertelfinale vorzustoßen. Nun steht er also bereits in der Vorschlussrunde, wo es gegen Frances Tiafoe gehen wird. Der Lokalmatador hatte beim 6:4 und 6:4 gegen Cameron Norrie erstaunlich wenige Probleme.

Medvedev gegen Tiafoe mit makelloser Bilanz

Die Aussichten, erstmals ins Endspiel im Tennis Paradise einzuziehen, sind für Daniil Medvedev übrigens hervorragend: Bislang hat er vier Mal gegen Tiafoe gespielt. Und lediglich bei den Australian Open 2020 war es dem US-Amerikaner gelungen, einen Satz gegen Medvedev zu gewinnen.

Die beiden restlichen Viertelfinali in Indian Wells gehen heute über die Bühne: Zunächst trifft Titelverteidiger Taylor Fritz auf Jannik Sinner. Danach spielt Turnierfavorit Carlos Alcaraz gegen Félix Auger-Aliassime.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells