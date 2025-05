Stefanos Tsitsipas hofft auf Neuanfang mit Goran Ivanisevic

Stefanos Tsitsipas wird ab der kommenden Woche mit Goran Ivanisevic zusammenarbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 00:20 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas verlor in Paris früh

Selbst in seiner so geliebten Sandplatzsaison konnte Stefanos Tsitsipas 2025 nicht überzeugen. Die größte Enttäuschung erlebte der 26-Jährige unlängst bei den French Open in Paris, wo der Finalist von 2021 völlig überraschend in Runde zwei am italienischen Qualifikanten Matteo Gigante scheiterte. Guter Rat ist für Tsitsipas dieser Tage also teuer.

Möglicherweise kann diesen ja Goran Ivanisevic liefern. Schon im April wurde der Wimbledon-Sieger von 2001 medial mit Tsitsipas in Verbindung gebracht, nun haben sich die beiden tatsächlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das wurde am Donnerstagabend offiziell.

Ivanisevic alleiniger Boss

Tsitsipas wird ab der kommenden Woche mit Ivanisevic zusammenarbeiten und sich mit diesem auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vorbereiten. Die Partnerschaft ist zeitlich nicht begrenzt und zunächst auf Probe angelegt. Allenfalls wird Ivanisevic zunächst als alleiniger Coach des Griechen fungieren.

Ihren ersten gemeinsamen Turnier-Auftritt werden Tsitsipas und Ivanisevic beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen (16. bis 22, Juni) absolvieren. Bis Anfang dieses Jahres war der Kroate Teil von Elena Rybakinas Team, seine größten Erfolge als Trainer feierte er mit dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.