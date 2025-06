ATP Queen’s Club: Moutet ringt Stuttgart-Champion Fritz nieder

Ein furios aufspielender und kämpferisch starker Corentin Moutet aus Frankreich besiegte in der Auftaktrunde beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen’s Club in einem Dreisatz-Thriller den US-Amerikaner Taylor Fritz, der vergangene Woche mit einem Finalsieg gegen den Hamburger Alexander Zverev in Stuttgart triumphieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 21:50 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet setzte sich in einem wahren Thriller gegen Taylor Fritz durch.

In der Auftaktrunde des ATP-500er-Turniers im Londoner Queen’s Club kam es zum ersten Mal auf der Tour zum Aufeinandertreffen zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und Corentin Moutet.

Auch wenn die Favoritenrolle trotzdem an den auf Position 3 geführten Fritz ging, der in der Vorwoche den Titel am Stuttgarter Weissenhof erringen konnte, bot ihm der französische Qualifikant von Beginn an Paroli. Ohne Aufschlagverluste ging es im ersten Satz in den Tiebreak, in dem sich der 26-jährige Moutet eine 5:2-Führung erspielen konnte, anschließend aber fünf Punkte in Folge zum Verlust des ersten Durchgangs abgeben musste.

Ebenfalls ohne abgegebene Aufschlagspiele ging es auch im zweiten Akt in den Tiebreak, in dem Moutet erst drei laufende Satzbälle verstreichen ließ, anschließend einen Matchball abwehren konnte, ehe er mit seiner vierten Möglichkeit den Satzausgleich herstellte. Ein Break im ersten Spiel des Entscheidungs-Durchgangs transportierte der Weltranglisten-89. zum 5:4, wodurch er zum Matchgewinn servierte. Nach einem verpatzten Start im Spiel, in dem er unter anderem versehentlich von Fritz beim Netzangriff am Kopf getroffen wurde, musste er schließlich den Ausgleich hinnehmen. Dennoch konterte er direkt und schnappte sich erneut das Service seines 27-jährigen Gegners um erneut zum Gewinn der Begegnung aufzuschlagen. Diesmal hatte er seine Nerven im Griff und besiegelte mit einem gefühlvollen Cross-Volley auf der Vorhandseite den 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5-Triumph nach 2:44 Stunden.

Im Achtelfinale sieht sich der Linkshänder dem Briten Jacob Fearnley gegenüber, der sich in zwei Sätzen gegen den australischen Qualifikanten Alex Bolt behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau vom Queen’s Club