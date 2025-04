Hammer-Bericht aus Griechenland: Ivanisevic soll neuer Tsitsipas-Coach werden!

Wie das griechische Medium Gazzetta berichtet, soll nun feststehen, wer Stefanos Tsitsipas in Zukunft betreuen wird. Niemand Geringerer als Goran Ivanisevic soll den 26-Jährigen zum heiß ersehnten Grand Slam-Titel führen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 11:27 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wird Berichten zufolge nach der Sandplatz-Saison von Goran Ivanisevic betreut werden

Seit Ivanisevic bei den Australian Open das Ende seiner kurzzeitigen Zusammenarbeit mit Elena Rybakina verkündete, gilt er als heißeste Aktie am Coach-Markt. Nun soll feststellen, wen der langjährige Betreuer von Novak Djokovic in Zukunft zu großen Erfolgen verhelfen will.

Wie die griechische "Gazzetta" verkündet, wird der Kroate nach den French Open 2025 Head-Coach von Stefanos Tsitsipas. Der Grieche, der derzeit in Monte Carlo seinen Titel verteidigen will, erhofft sich von der Verpflichtung des Star-Coaches, endlich den finalen Karriere-Schritt zu gehen. Ein Grand Slam-Titel soll her.

Die derzeitige Nummer acht der Weltrangliste hatte sich im Vorjahr in Montréal von seinem Vater Apostolos als Coach getrennt. Danach war Dimitris Chatzinikolaou für das Training des 26-Jährigen zuständig.

Nachdem Chatzinikolaou beim derzeit laufenden ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo jedoch nicht mehr an der Seite von Tsitsipas zu sehen war, begann die Gerüchteküche zu brodeln. Nun scheint die weitere Vorgehensweise klar. Während der Sandplatzsaison soll der ATP Finals-Gewinner von 2019 noch von Kerry Abakar gecoacht werden. Gleich darauf soll dann Goran Ivanisevic das Ruder übernehmen.