Nach Wutrede: Stefanos Tsitsipas schmeißt den Papa raus (als Trainer)

Stefanos Tsitsipas hat sich nach seinem Aus beim Masters-Turnier in Montréal von seinem Vater Apostolos als Coach getrennt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 20:23 Uhr

© Getty Images

“Schweren Herzens teile ich euch mit, dass meine Zusammenarbeit mit meinem Vater als Trainer beendet ist. Ich ziehe es vor, meinen Vater in seiner Rolle als Vater, und nur als Vater, zu belassen”, schrieb Tsitsipas auf “X”.

Vorangegangen war eine ordentliche Wutrede von Tsitsipas nach seinem frühen Aus in Montréal am gestrigen Donnerstag. “Ich brauche und verdiene einen Trainer, der mir zuhört und sich mein Feedback als Spieler anhört. Mein Vater war nicht sehr klug oder sehr gut darin, mit solchen Situationen umzugehen, und es ist nicht das erste Mal, dass er das tut. Ich bin wirklich enttäuscht von ihm”, sagte Tsitsipas nach seiner Niederlage gegen Kei Nishikori. Bereits während des Matches hatte es Zwist zwischen Tsitsipas und seinem Vater gegeben.

Tsitsipas: “Explosionspunkt erreicht”

Am Freitagabend kam nun die Trennung. Die Tsitsipas natürlich mit vielen Gedanken verpackte. “Die Philosophie lehrt uns, dass Weisheit durch das Verstehen unserer Grenzen und das Erkennen unserer Fehler entsteht”, philosophierte er. In seinem Falle habe er erkennt, dass es ein Fehler gewesen sei, so mit seinem Vater zu reden, wie er es getan habe. “Es ist eine lange Reise voller Emotionen, Druck und Erwartungen. In diesem Moment der Enttäuschung gab es viele Fehler und Irrtümer auf Seiten meines Trainers und meines Vaters. Als Introvertierter neige ich dazu, meine Emotionen festzuhalten und sie aufzustauen, bis ich einen Explosionspunkt erreiche. Ich halte mich für geduldig, deshalb hat mich die Tatsache, dass ich so reagiert habe, schockiert.”

Sein eigenes Verhalten auf dem Platz sei “inakzeptabel” gewesen, “und ich bin enttäuscht, dass ich einen Punkt erreicht habe, der eine dunklere Seite von mir zeigt. Wenn ich mich nicht respektiert und beurteilt oder emotional angegriffen fühle, neige ich dazu, die Kontrolle über meine Äußerungen zu verlieren, was meinen Werten als Mensch widerspricht. Ich habe die Kontrolle verloren und konnte nicht mehr klar sehen.”

Sein Vater habe in den vergangenen Jahren versucht, ihn zu erziehen, ihn auf den richtigen Weg zu bringen, Wissen und Weisheit zu vermitteln. “Dafür danke ich ihm. (…) Von nun an wird seine Rolle innerhalb der Grenzen seiner väterlichen Rolle bleiben, und nur das."

Sein Vater werde weiterhin mit ihm reisen und ihn unterstützen, so Tsitsipas weiter. Einen Nachfolge-Coach habe er noch nicht.